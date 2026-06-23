Миллионы в ржавой жестянке: как обычная прогулка с собакой обернулась исторической находкой

Американские супруги случайно нашли более тысячи золотых монет / © Associated Press

Реклама

В штате Калифорния обычные супруги во время выгула собаки на своей территории обнаружили уникальный исторический тайник, получивший название «Сокровище Седл-Ридж». Находку века сделали еще в 2013 году, однако детали того, как люди откопали 1411 старинных золотых монет в ржавой жестянке, продолжают удивлять мир и сегодня.

Об этой удивительной истории и загадочном происхождении миллионного клада рассказывает Daily Galaxy.

От одной монеты к металлоискателю

Все началось с того, что мужчина и женщина заметили торчащую из земли на знакомом маршруте старую металлическую банку. Они принесли ее домой, открыли крышку и неожиданно увидели сквозь грязь золотую двадцатидолларовую монету. В течение следующих двух недель американцы тщательно обследовали участок металлоискателем и обнаружили в общей сложности восемь таких контейнеров.

Реклама

Номинальная стоимость всех найденных денег составляла около 28 тысяч долларов, но их реальная рыночная цена для коллекционеров составила 10 миллионов. Монеты чеканились в период с 1860-х до 1890-х годов, а разная степень износа банок свидетельствует о том, что клад, вероятно, хоронили частями в разное время.

Тайна владельца и судьба денег

Происхождение этого золота до сих пор остается неизвестным, хотя сам участок расположен неподалеку от эпицентра калифорнийской золотой лихорадки. По словам ведущего нумизмата Дэвида Маккарти, в те времена люди часто закапывали свои сбережения из-за отсутствия доступа к надежным банкам.

«Если у вас было 10, 20, 30 тысяч долларов золотом, которое вы накопили со временем, вы не оставите их в своем доме», — объяснил эксперт.

«Если у вас нет банка, чтобы положить туда деньги, единственный логический выбор — закопать их в землю. Это достаточно типичное человеческое поведение», - добавил нумизмат.

Реклама

Поняв ценность находки, супруги решили продать большинство монет через интернет-платформу Amazon, рассчитаться с долгами и передать часть средств на благотворительность. Несколько экземпляров они оставили себе как семейные реликвии, а две уникальные золотые монеты 1888 и 1892 годов пожертвовали в Смитсоновский институт.

Напомним, в Дании нашли мистические монеты-обереги времен викингов . Это две очень редкие серебряные монеты XI века. На сегодняшний день в мире известно лишь о 30 таких экземплярах.

Новости партнеров