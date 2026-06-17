"Я одна из вас": Свитолина стала амбассадором клуба УПЛ и обратилась к болельщикам

Элина Свитолина / © instagram.com/elisvitolina

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая накануне разгромила россиянку на старте турнира в Берлине, стала амбассадором ФК "Харьков" .

Об этом сообщила пресс-служба харьковского клуба.

Отметим, что в этом месяце "Металлист 1925" официально сменил название на ФК "Харьков" и презентовал обновленную клубную эмблему.

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"Харьков объединяет вокруг себя лучших! Рады сообщить, что первая ракетка Украины, одна из лучших теннисисток мира — Элина Свитолина, присоединяется к "багряно-золотой" семье "Харькова".

Сегодня Элина Свитолина — амбассадор футбольного клуба "Харьков". Элина не нуждается в особом представлении, ведь ее успехи на корте известны на весь мир и Харьков для нее не просто город, а часть ее души, ведь здесь заложился фундамент ее будущих побед! Харьков — это ты! "Харьков" — это мы!", — говорится в соцсетях ФК "Харьков".

Также Свитолина записала видеообращение к болельщикам и запустила розыгрыш ракетки, которой она одержала победу на турнире WTA 1000 в Риме.

Выиграть лот можно, подписавшись на страницы ФК "Харьков" и самой теннисистки в Instagram. Также нужно сделать репост поста себе в сторис и отметить в комментариях двух друзей, с кем вы вместе будете смотреть матчи "Харькова" и поединки Свитолиной.

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"У меня для вас очень особенная новость. Я стала амбассадором футбольного клуба "Харьков". И для меня это действительно важно, потому что этот город — часть моей жизни. Мне очень отзывается, что этот клуб сейчас о людях, обо всех, кто любит Харьков, где бы они ни были. И я одна из вас", — сказала Элина.

В прошлом сезоне "Металлист 1925" занял пятое место в турнирной таблице УПЛ и остановился на полуфинальной стадии Кубка Украины.

Ранее сообщалось, что определились все клубы-участники УПЛ сезона-2026/27.

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