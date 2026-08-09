Що змусить українок повернутися додому з-за кордону: демографиня назвала головний чинник

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН Елла Лібанова / © Скріншот з відео

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Висококваліфіковані українські спеціалістки за кордоном не завжди можуть реалізувати свої навички. Тому можливість знову працювати за фахом стане вагомим стимулом для їхнього повернення додому.

Таку думку висловила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова в інтерв’ю The Ukrainians Media.

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Втрата статусу як стимул для повернення

Науковиця звернула увагу на цікавий життєвий парадокс, з яким стикаються наші співвітчизниці після переїзду до інших держав. За кордоном українка може почуватися в абсолютній безпеці та заробляти значно більше грошей, ніж на батьківщині, але водночас неминуче втрачати свій професійний статус. Для прикладу експертка навела ситуацію з медиками, яким за кордоном доводиться погоджуватися на значно нижчі посади.

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«Лікарка в Україні, хірург. Ким вона буде працювати в Європі? Медичною сестрою, а в більшості випадків ще без диплома, тобто доглядальницею. Це її влаштує? Не впевнена», — пояснила демографиня суть проблеми.

За її словами, саме така болюча втрата професійного статусу може стати одним із головних чинників, які підштовхнуть вагому частину українок повернутися додому. Директорка інституту сподівається, що насамперед повертатимуться найбільш кваліфіковані кадри, оскільки саме вони зазнали найбільших кар’єрних втрат в еміграції.

Чому інші жінки залишаться в еміграції

Водночас для жінок, які за кордоном продовжують працювати за своєю звичною професією у сфері послуг, ситуація виглядає зовсім інакше. Переконати їх повернутися в Україну після завершення бойових дій буде надзвичайно складно, адже вони швидко адаптуються до нових економічних умов і нічого не втрачають у плані кар’єри.

Представниці таких професій, як перукарки чи майстрині манікюру, працюють на аналогічних посадах і зберігають рівно той самий соціальний статус, який мали вдома. Різниця полягає лише в тому, що за свою роботу на європейському ринку вони отримують значно вищу фінансову винагороду.

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Реалістичні прогнози та освітній феномен

Оцінюючи загальну перспективу повернення українських біженок, Лібанова зізналася, що її очікування суттєво змінилися порівняно з початком повномасштабного вторгнення. З плином часу експертне бачення демографічної ситуації стало набагато прагматичнішим та менш оптимістичним, ніж це було два роки тому.

Навесні дві тисячі двадцять другого року експертка сподівалася, що додому повернеться близько половини тих, хто виїхав, і навіть мріяла про показник у шістдесят відсотків. Тепер її очікування стали значно скромнішими, тому вона розраховує на повернення хоча б тридцяти відсотків наших громадян. Особливістю нинішньої безпрецедентної хвилі міграції є також те, що з України виїхала величезна кількість надзвичайно освічених жінок.

«Сімдесят відсотків наших жінок 25+, які виїхали за кордон, мають вищу освіту. Це фантастична цифра», — наголосила науковиця під час розмови.

Такий високий рівень освіченості біженок значною мірою пов’язаний із географією бойових дій та евакуації на початку великої війни. За кордон тоді переважно виїжджали мешканки великих міст, зокрема харків’янки та киянки, серед яких традиційно переважають люди з університетськими дипломами.

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Нагадаємо, українцям за кордоном спростили обмін паспорта. Тепер тим, кому від 18 до 60 років, за межами країни більше не потрібно пред’являти військово-обліковий документ чи застосунок «Резерв+» для оформлення документів.

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