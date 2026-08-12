У Миколаєві майже до десятиріччя засудили втікача, який подарував жінці 4 шоколадки

У Миколаєві засудили чоловіка / © УНІАН

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У Миколаєві до декількох років ув’язнення засудили чоловіка, який за 32 секунди викрав з місцевого магазину 13 шоколадок, частину яких він загубив, тікаючи з крамниці, чотири подарував своїй знайомій, а дві з’їв. Наприкінці того дня, коли він скоїв цей злочин, у центрі Миколаєва його затримала поліція.

Як йдеться у вироку Інгульського райсуду Миколаєва від 4 серпня, чоловік, який має неповнолітню дитину, зайшов до магазину, взяв з полиці шоколадки, частина яких була з малиновим наповнювачем та втік. Своїми діями він заподіяв крамниці матеріальної шкоди майже на півтори тисячі гривень.

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Суд кваліфікував його дії як тяжкий злочин — грабіж та, зважаючи на те, що обвинувачений раніше був судимий, призначив йому покарання у вигляді 7 років та 8 місяців.

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У вироку суд також визначив, що 4 шоколадки, які були втрачені грабіжником та які підібрали представники магазину, вважати повернутими торговій мережі.

Крім того суд постановив, що цей вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, у Польщі чоловік тричі грабував один і той самий магазин.

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