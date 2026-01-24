Найдавніші міста світу могли з’явитися в Україні: що відкрили археологи

Трипільська стоянка на території України. Фото: K. Rassmann/R. Ohlrau/R. Hofmann/C. Mischka/N. Burdo/M. Y. Videjko/J. Müller/CC BY-SA 3.0

Археологічна пам’ятка на території України знову опинилася в центрі міжнародної наукової уваги. Дослідники припускають, що саме тут — у Східній Європі — могли з’явитися перші поселення з чітким міським плануванням, старші за найдавніші міста Месопотамії.

Про це повідомило видання Futura.

Трипільська мегастоянка була виявлена понад пів століття тому. Науковці зазначають: культура Кукутень–Трипілля могла випередити месопотамські міста й поставити під сумнів традиційну версію історії про те, що міська «революція» відбулася виключно в Леванті.

Месопотамію десятиліттями вважали колискою цивілізації, адже саме там, у межах Родючого Півмісяця, з’явилися перші осілі поселення землеробів. Стародавній Урук, який близько 3500 року до н. е. перетворився на місто-державу, традиційно називають еталоном раннього містобудування — з укріпленнями, храмовим центром і впорядкованою забудовою.

Проте трипільська стоянка поблизу Києва руйнує цю усталену картину. Археологи виявили тут поселення площею приблизно 320 гектарів, створене за принципом концентричних кіл — своєрідний прототип міського плану. За оцінками, у період розквіту воно могло вміщувати до 10 тисяч мешканців.

Перші ознаки культури Кукутень виявили ще у 1884 році в Румунії. А трипільську пам’ятку під Києвом помітили у 1960-х: радянський топограф Костянтин Шишкін звернув увагу на дивні концентричні тіні на аерофотознімках. Це стало поштовхом до польових досліджень, які розпочалися у 1971 році.

Пізніше, з 2010 року, німецькі археологи долучилися до вивчення цієї культури. Вони розкопали житлові будівлі, зведені з глини й дерева, та виявили характерну кераміку віком близько 6000 років. Планування поселення виглядає продуманим та модульним — риса, що вирізняє ранні міські структури.

Попри багатообіцяючі результати, дослідники обережні у висновках. Щоб остаточно довести, що трипільські мегастоянки передували месопотамським містам, необхідні подальші розкопки та аналізи.

Археологічні роботи тривають навіть попри війну, оскільки вона «не зменшила рішучості дослідників дізнатися більше про цю маловідому неолітичну культуру».

