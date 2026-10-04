Тайное письмо Наполеона расшифровали через 217 лет: что было обнаружено в послании императора

Наполеон

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Таинственное письмо, написанное во времена Наполеона Бонапарта, удалось расшифровать впервые за более чем два столетия. Послание, которое оставалось 217 лет неразгаданным, содержало секретный код из цифр, букв и вымышленных символов.

Об этом пишет dailymail.

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Расшифровать документ с помощью искусственного интеллекта смог инженер компании по кибербезопасности SentinelOne Картер Черч. Для этого он использовал модель GPT-6 Astra.

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Что было в загадочном письме

Письмо в 1809 году прислал французскому генералу Огюсту де Мармону пасынок Наполеона — Эжен Богарне, вицекороль Италии. Сам Наполеон перед этим поручил Эжену передать генералу свое послание.

Первая строка документа была написана на французском языке. Далее следовали 24 строки, заполненные двузначными числами, отдельными буквами и специально вымышленными символами.

Ключ к этому шифру, который сначала должен сопровождать письмо, со временем был потерян. Поэтому содержание документа более двух веков оставалось неизвестным.

«Vous avez dû recevoir, Monsieur le General Marmont, mes lettres des 8, 14 et 20 courant», — говорилось в первой строке письма, что в переводе означает: «Вы, наверное, получили, генерал Мармон, мои письма от 8, 14 и 20 числа этого месяца».

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Остальные тексты были зашифрованы.

Что удалось узнать

После расшифровки стало известно, что письмо содержало военные приказы и подробную информацию о расположении французских и союзных войск.

В послании Наполеон сообщал Мармону о дислокации армий в разных районах Европы. В частности, речь шла о десятках тысяч солдат в Баварии, Польше, Саксонии, вблизи Ульма, Донауверта и Аугсбурга.

Отдельно Наполеон писал о подготовке России к войне с Австрией и движении войск.

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«Россияне наступают на Австрию, а армия Фриули сегодня насчитывает восемьдесят тысяч человек», — говорится в расшифрованном письме.

Далее автор объяснял, что австрийские войска окажутся под ударом сразу по нескольким направлениям.

«Добавьте далматинский корпус, не считая резервов, повсюду формирующихся в тылу, и вы увидите, что Австрия будет атакована со всех сторон. Она соответственно спешит навстречу своей гибели», — отмечалось в послании.

Наполеон также призвал Мармона не бояться из-за изолированного положения его войск.

«Когда вы получите приказ отправляться, вы не должны позволить запугать себя несколькими войсками или толпой наброда», — говорилось в письме.

Как ИИ разгадал шифр

По словам Картера Черча, GPT-6 Astra потратила около шести часов на работу с документом. ИИ должен был не просто расшифровать текст, а сначала обработать изображение оригинального письма.

Исследователь отметил, что модель разделила изображение размером 1202 на 1836 пикселей на строки, распознала символы и определила, какие из примерно 175 рукописных знаков на самом деле были одинаковыми.

После этого система перешла непосредственно к дешифровке.

Черч подчеркнул, что сам шифр не был очень сложным. По его словам, специалисты по криптографии также могли бы его разгадать, однако на ручную транскрипцию, каталогизацию символов, перевод и дешифрование потребовалось бы гораздо больше времени.

«Сам шифр не сложен, и криптографы могли бы легко его разгадать, имея достаточно времени и сил. Но работа по транскрипции, каталогизации, переводу, а затем дешифровка сложна и требует знаний по нескольким дисциплинам», — пояснил исследователь.

По его словам, использование ИИ может помочь разобрать большое количество подобных исторических загадок, которые до сих пор остаются без внимания из-за нехватки времени у узкопрофильных специалистов.

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