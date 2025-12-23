"Ошибка Наполеона": западные аналитики прочат армии РФ В Украине логистический коллапс

Российские военные / Иллюстративный фото / © Associated Press

Реклама

Российское командование пытается выйти из тупика на фронте и «накачивает» передовую живой силой . Однако у этой стратегии огромная уязвимая сторона — логистика, которая зимой становится критически важной.

Об этом говорится в аналитическом материале Forbes.

Ставка на массу

Как отмечает издание, ссылаясь на данные Главкома ВСУ Александра Сырского и заявления кремлевского диктатора Владимира Путина, численность российских войск в Украине выросла примерно до 710 000 человек . Это на 20% больше, чем оценки аналитиков в начале года.

Реклама

Цель очевидна: Кремль хочет завалить фронт «пушечным мясом», чтобы захватить ключевые города, такие как Покровск и Часов Яр, где бои продолжаются месяцами без существенных успехов для РФ.

Ловушка зимней логистики

Однако Forbes предупреждает: проведение масштабных операций в Восточной Европе зимой – это логистический ужас.

Больше людей больше потребностей: Сотни тысяч солдат нуждаются в постоянном подвозе пищи, боеприпасов и горючего для обогрева.

Снег и грязь затрудняют движение транспорта, делают его медленным и предсказуемым.

Уязвимость: Грузовики поставки становятся легкой добычей.

"Хотя это увеличение войск может принести России определенные краткосрочные тактические выгоды, со временем оно еще больше истощит их и без того перенапряженную логистическую сеть", - говорится в статье.

Стратегия ВСУ: «охота» на ресурсы

Украина, в свою очередь, делает ставку на уничтожение путей снабжения.

Реклама

Тактический уровень: Дроны-камикадзе охотятся на грузовики, не имеющие брони и вынужденные двигаться по расчищенным дорогам. Стратегический уровень: Удары по нефтебазам и складам в тылу (включая территорию РФ) не дают ресурсам доехать до фронта.

Яркий пример эффективности такой тактики – освобождение населенного пункта Кучерив Яр . Россияне смогли зайти в деревню, но украинские дроны отрезали их от снабжения. Оказавшись в изоляции без еды и патронов, подразделение окупантов было вынуждено сдаться.

Исторический урок

Аналитики заключают, что Москва рискует повторить ошибку Наполеона, начав наступление, которое невозможно обеспечить ресурсами зимой. Большое количество войск создает только больше целей для украинской артиллерии и дронов, что в долгосрочной перспективе играет на руку ВСУ.

Напомним, армия РФ зашла на территорию Сумщины , продолжаются бои. Военные говорят, что атака захватчиков была внезапной.