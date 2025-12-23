Окна больше не будут запотевать и будут оставаться идеально чистыми всю зиму: действенный лайфхак

Как избавиться от конденсата на окнах / © Фото из открытых источников

Запотевшие окна зимой — распространенная проблема как в квартирах, так и в частных домах. Капли воды на стекле не только портят вид, но создают условия для появления плесени, неприятного запаха и повреждения уплотнителей. Однако решить эту проблему можно без дорогостоящих средств и специальных устройств. Поможет обычная пищевая сода, которая точно есть на каждой кухне.

Почему на окнах образуется конденсат

Теплый воздух в помещении содержит влагу. Когда он сталкивается с холодным стеклом, водяной пар быстро охлаждается и оседает в виде конденсата. Чем больше разница температур на улице и в комнате, тем интенсивнее появляется влага. Ситуацию усугубляют:

недостаточная вентиляция;

приготовление пищи;

сушка белья в комнате;

большое количество комнатных растений.

Как сода помогает бороться с конденсатом на окнах

Пищевая сода обладает способностью поглощать излишнюю влагу. После обработки стекла она создает тонкий защитный слой, изменяющий свойства поверхности. В результате капли воды не задерживаются на стекле, а окна подольше остаются прозрачными и сухими.

Как приготовить и нанести раствор.

Приготовление раствора. Растворите 2 столовых ложки соды в литре теплой воды. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось кристаллов. Подготовка стекла. Окна должны быть чистыми и сухими. При необходимости предварительно вымойте их обычным способом. Обработка поверхности. Смочите мягкую ткань или салфетку из микрофибры в растворе и равномерно протрите стекло, особенно нижнюю часть и углы. Сушка. Дайте окну высохнуть или протрите сухой чистой тряпкой во избежание разводов.

Для поддержания эффекта достаточно обрабатывать окна раз в три недели. В периоды сильных морозов или повышенной влажности процедуру можно проводить чаще.