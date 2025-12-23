- Дата публікації
Вікна більше не запотіватимуть і залишатимуться ідеально чистими всю зиму: дієвий лайфгак
Як за допомогою копійчаного продукту зменшити конденсат, зберегти скло чистим і запобігти появі плісняви.
Запітнілі вікна взимку — поширена проблема як у квартирах, так і в приватних будинках. Краплі води на склі не лише псують вигляд, а й створюють умови для появи плісняви, неприємного запаху та пошкодження ущільнювачів. Проте вирішити цю проблему можна без дорогих засобів і спеціальних пристроїв. Допоможе звичайна харчова сода, яка точно є на кожній кухні.
Чому на вікнах утворюється конденсат
Тепле повітря у приміщенні містить вологу. Коли воно стикається з холодним склом, водяна пара швидко охолоджується та осідає у вигляді конденсату. Що більша різниця температур на вулиці та в кімнаті, то інтенсивніше з’являється волога. Ситуацію погіршують:
недостатня вентиляція,
приготування їжі,
сушіння білизни в кімнаті,
велика кількість кімнатних рослин.
Як сода допомагає боротися з конденсатом на вікнах
Харчова сода має здатність поглинати зайву вологу. Після оброблення скла вона створює тонкий захисний шар, який змінює властивості поверхні. Як результат, краплі води не затримуються на склі, а вікна довше залишаються прозорими та сухими.
Як приготувати та нанести розчин:
Приготування розчину. Розчиніть 2 столові ложки соди в літрі теплої води. Ретельно перемішайте, щоб не залишилося кристалів.
Підготовка скла. Вікна мають бути чистими й сухими. За потреби попередньо вимийте їх звичайним способом.
Оброблення поверхні. Змочіть м’яку тканину або серветку з мікрофібри в розчині та рівномірно протріть скло, особливо нижню частину й кути.
Сушіння. Дайте вікну висохнути чи протріть сухою чистою ганчіркою, щоб уникнути розводів.
Для підтримання ефекту достатньо обробляти вікна раз на три тижні. В періоди сильних морозів або підвищеної вологості процедуру можна проводити частіше.