Пуховик — річ, яка вкрай необхідна в холодну пору року, але дуже вибаглива в догляді. Часте прання куртки в машині може призвести до збивання пуху, втрати форми та довгого висихання. Та й не дуже хочеться запускати повноцінне прання через плями на комірі, манжетах чи біля кишень. На щастя, існує простий і делікатний спосіб освіжити куртку буквально за кілька хвилин, без води, пральної машини та зайвих клопотів.

Як відчистити пуховик від плям за декілька секунд без прання

Для очищення знадобляться:

ватяний диск;

дві краплі нашатирного чи безбарвного медичного спирту;

суха серветка.

Цей спосіб підходить для локального очищення й не пошкоджує тканину за правильного використання.

Як правильно чистити пуховик.

Капніть 2 краплі нашатирного спирту на ватяний диск. Легкими рухами протріть засалені ділянки — комір, манжети, зону біля блискавки. Не треба дуже терти, достатньо кількох м’яких дотиків. Залиште куртку на 5 хвилин, а потім протріть оброблене місце сухою серветкою.

Забруднення зникнуть, а тканина куртки матиме свіжий та охайний вигляд. Нашатирний спирт розчиняє жирові сліди, швидко випаровується, не залишає розводів, не зволожує наповнювач. Саме тому пуховик не потребує сушіння й зберігає форму.

Перед першим використанням протестуйте засіб на непомітній ділянці. Не застосовуйте метод для шовкових або дуже делікатних тканин. Працюйте в добре провітрюваному приміщенні. Не використовуйте більше кількох крапель засобу.