Чи може Росія за ніч запустити тисячу "Шахедів": експерт пояснив

Російські безпілотники (ілюстративне фото) / © MIL.IN.UA

Прогнози про можливість одночасної атаки тисячі безпілотників типу «Shahed» не відповідають дійсності, оскільки Росія не має таких наднормативних запасів.

Про це заявив авіаційний експерт Валерій Романенко для КИЇВ24.

Виробництво проти витрат: що в залишку

За словами експерта, станом на третю декаду грудня окупанти вже використали більшу частину виготовленої продукції. Темпи виробництва дозволяють підтримувати регулярність атак, але не створювати стратегічні резерви для «супермасованих» ударів.

Романенко наголосив, що паузи або зменшення кількості дронів в окремі дні свідчать лише про спроби накопичити апарати для наступного нальоту в межах кількох десятків одиниць.

«В росіян не залишилося цього місяця великих запасів "Шахедів". Росіяни на сьогодні відстріляли 2200 "Шахедів" приблизно… За умови випуску трьох тисяч з невеличким плюсом. Тому в них залишилося 800-900 "Шахедів". Тобто 1000 вже принципово неможливо, навіть якщо вони, наприклад, завтра випустять всі 900. Хоча це нереально. Росіяни мають стабільний випуск. Вони не можуть робити якісь наднормативні запаси», — зазначив Валерій Романенко.

Тактика накопичення

Валерій Романенко пояснив, що російська тактика ударів базується на балансі між поточним виробництвом та спробами створити ілюзію масованості. За його словами, окупанти не мають величезних складських запасів, тому змушені накопичувати дрони «порціями» протягом кількох днів.

Експерт навів приклад: якщо в один день ворог запускає відносно невелику кількість БпЛА (наприклад, близько 30-50 одиниць), це означає, що решту виготовлених за цей час апаратів вони притримали для потужнішої атаки наступного дня. Таким чином, за 2-3 дні стабільної роботи заводів РФ може акумулювати лише близько сотні дронів.

Саме тому, за прогнозом аналітика, сценарій одночасного запуску тисячі «Шахедів» є технічно неможливим. Навіть для того, щоб зібрати таку кількість апаратів, ворогу довелося б повністю припинити атаки на довгий період, що суперечить їхній стратегії щоденного терору. Тому будь-які прогнози про «тисячу дронів в одному залпі» Романенко називає нереалістичними та безпідставними.

Таким чином, за даними аналітика, попри стабільну роботу російських заводів, логістика та інтенсивність використання БпЛА унеможливлюють сценарій «одночасної тисячі», яким часто лякають у соцмережах.

Нагадаємо, російська армія рано-вранці 23 грудня розпочала масовану атаку по Україні із застосуванням ударних дронів та ракет різних типів. Основною ціллю ворожих ударів стала енергетична інфраструктура. У низці регіонів запроваджені аварійні відключення світла. На жаль, через російську атаку є загиблі та поранені.

Через атаку АЕС України знизили генерацію. У Міненерго підкреслили: це порушення ядерної безпеки з боку держави-агресорки.

Раніше повідомлялося, що масований обстріл енергетичної інфраструктури України 23 грудня мав на меті відрізати ключові атомні потужності від загальної мережі.