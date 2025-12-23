ТСН у соціальних мережах

Частина Чернігова залишилась без світла через атаку РФ: що відомо

Енергетики готуються повернути світло в Чернігів після чергової атаки РФ.

Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Російські війська завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Чернігівському районі. Внаслідок атаки зафіксовано значні пошкодження, що призвело до знеструмлення частини обласного центру.

Про це повідомляє АТ «Чернігівобленерго».

В обленерго зазначають, що фахівці вже готові розпочати ремонтні роботи, проте приступлять до них лише після отримання дозволу від військових та стабілізації безпекової ситуації.

«Знеструмлено частину міста Чернігів. Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки», — зазначають в обленерго.

Нагадаємо, зранку 23 грудня армія Російської Федерації знову атакувала енергетичну інфраструктуру України.

Подробиці читайте у статті: Масована атака на Україну 23 грудня: усе, що відомо про удари та наслідки.

Також завтра, 24 грудня, мешканці Славутича тимчасово залишаться без світла. Електропостачання буде припинено по всьому місту від 8:00 до 24:00.

