-
- Укрaїнa
- 27
- 1 хв
Частина Чернігова залишилась без світла через атаку РФ: що відомо
Енергетики готуються повернути світло в Чернігів після чергової атаки РФ.
Російські війська завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Чернігівському районі. Внаслідок атаки зафіксовано значні пошкодження, що призвело до знеструмлення частини обласного центру.
Про це повідомляє АТ «Чернігівобленерго».
В обленерго зазначають, що фахівці вже готові розпочати ремонтні роботи, проте приступлять до них лише після отримання дозволу від військових та стабілізації безпекової ситуації.
«Знеструмлено частину міста Чернігів. Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки», — зазначають в обленерго.
Нагадаємо, зранку 23 грудня армія Російської Федерації знову атакувала енергетичну інфраструктуру України.
Подробиці читайте у статті: Масована атака на Україну 23 грудня: усе, що відомо про удари та наслідки.
Також завтра, 24 грудня, мешканці Славутича тимчасово залишаться без світла. Електропостачання буде припинено по всьому місту від 8:00 до 24:00.