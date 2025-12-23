Частина Чернігова залишилась без світла через атаку РФ: що відомо

Відключення світла / © ТСН.ua

Реклама

Російські війська завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Чернігівському районі. Внаслідок атаки зафіксовано значні пошкодження, що призвело до знеструмлення частини обласного центру.

Про це повідомляє АТ «Чернігівобленерго».

В обленерго зазначають, що фахівці вже готові розпочати ремонтні роботи, проте приступлять до них лише після отримання дозволу від військових та стабілізації безпекової ситуації.

Реклама

«Знеструмлено частину міста Чернігів. Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки», — зазначають в обленерго.

Нагадаємо, зранку 23 грудня армія Російської Федерації знову атакувала енергетичну інфраструктуру України.

Подробиці читайте у статті: Масована атака на Україну 23 грудня: усе, що відомо про удари та наслідки.

Також завтра, 24 грудня, мешканці Славутича тимчасово залишаться без світла. Електропостачання буде припинено по всьому місту від 8:00 до 24:00.