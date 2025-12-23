- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 245
- Время на прочтение
- 1 мин
Часть Чернигова осталась без света из-за атаки РФ: что известно
Энергетики готовятся вернуть свет в Чернигов после очередной атаки РФ.
Российские войска нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Черниговском районе. В результате атаки зафиксированы значительные повреждения, что привело к обесточению части областного центра.
Об этом сообщает АО «Черниговоблэнерго».
В облэнерго отмечают, что специалисты уже готовы приступить к ремонтным работам, однако приступят к ним только после получения разрешения от военных и стабилизации ситуации безопасности.
«Обесточена часть города Чернигов. Просим сохранять спокойствие и меры безопасности», — отмечают в облэнерго.
Напомним, утром 23 декабря армия Российской Федерации снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины.
Подробности читайте в статье: Массированная атака на Украину 23 декабря: все, что известно об ударах и последствиях.
Также завтра, 24 декабря, жители Славутич временно останутся без света. Электроснабжение будет прекращено по всему городу с 8:00 до 24:00.