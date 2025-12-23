Часть Чернигова осталась без света из-за атаки РФ: что известно

Отключение света / © ТСН.ua

Российские войска нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Черниговском районе. В результате атаки зафиксированы значительные повреждения, что привело к обесточению части областного центра.

Об этом сообщает АО «Черниговоблэнерго».

В облэнерго отмечают, что специалисты уже готовы приступить к ремонтным работам, однако приступят к ним только после получения разрешения от военных и стабилизации ситуации безопасности.

«Обесточена часть города Чернигов. Просим сохранять спокойствие и меры безопасности», — отмечают в облэнерго.

Напомним, утром 23 декабря армия Российской Федерации снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины.

Также завтра, 24 декабря, жители Славутич временно останутся без света. Электроснабжение будет прекращено по всему городу с 8:00 до 24:00.