У мінісукні і з червоною помадою: Анна Добриднєва у кокетливому образі святкує день народження

Анна Добриднєва / © Instagram Анни Добриднєвої

Сьогодні, 23 грудня, Анна Добриднєва святкує свій день народження. З цього приводу артистка опублікувала в Instagram гарне фото, на якому вона позувала біля ошатної ялинки і валіз.

Анна Добриднєва / © Instagram Анни Добриднєвої

Анна продемонструвала кокетливий аутфіт. На ній була чорна асиметрична мінісукня, яка на одному плечі була прикрашена пір’ям, і чорні ботфорти. Волосся вона зібрала у хвіст, зробила макіяж із чорними стрілками і червоною помадою, а також французький манікюр із акцентним рожевим. Вуха зірка прикрасила довгими чорними сережками-пензликами.

«День Народження! Дякую всім, хто любить мене і вірить у мене! Я можу все! І навіть більше!», — підписала світлину Анна.

