ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
1 хв

У мінісукні і з червоною помадою: Анна Добриднєва у кокетливому образі святкує день народження

Артистка показала своє святкове фото.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Анна Добриднєва

Анна Добриднєва / © Instagram Анни Добриднєвої

Сьогодні, 23 грудня, Анна Добриднєва святкує свій день народження. З цього приводу артистка опублікувала в Instagram гарне фото, на якому вона позувала біля ошатної ялинки і валіз.

Анна Добриднєва / © Instagram Анни Добриднєвої

Анна Добриднєва / © Instagram Анни Добриднєвої

Анна продемонструвала кокетливий аутфіт. На ній була чорна асиметрична мінісукня, яка на одному плечі була прикрашена пір’ям, і чорні ботфорти. Волосся вона зібрала у хвіст, зробила макіяж із чорними стрілками і червоною помадою, а також французький манікюр із акцентним рожевим. Вуха зірка прикрасила довгими чорними сережками-пензликами.

«День Народження! Дякую всім, хто любить мене і вірить у мене! Я можу все! І навіть більше!», — підписала світлину Анна.

Нагадаємо, Анна Добриднєва у чорному капелюсі і корсеті з блискавкою відвідала прем’єру фільму «Аватар: Вогонь і Попіл» у Києві.

Дата публікації
Кількість переглядів
211
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie