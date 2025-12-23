ТСН у соціальних мережах

А ось і вона: нідерландська королівська родина показала свою різдвяну листівку

А ось і нідерландська королівська родина нарешті представила свою різдвяну листівку.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Нідерландська королівська родина

Нідерландська королівська родина / © Instagram королівської родини Нідерландів

Король Віллем-Олександр і королева Максима одними з останніх показали публіці, якою цього року є їхня святкова листівка.

«Щасливого Різдва, здоров’я і процвітання 2026 року», — коротко йдеться у підписі під фото різними мовами і зазначено, що автором фотографії став фотограф Робін Утрехт.

Різдвяна листівка нідерландської королівської родини / © Instagram королівської родини Нідерландів

Різдвяна листівка нідерландської королівської родини / © Instagram королівської родини Нідерландів

У центрі знімка зображена спадкоємиця престолу — принцеса Катаріна-Амалія. Вона у вечірній сукні кольору марсала, з золотим кольє на шиї та у студентському головному уборі. Фото було зроблено в день, коли принцеса отримала диплом в Амстердамському університеті, а її рідні тоді приїхали її привітати.

Королева Максима одягнена у світлу сукню від Zimmermann довжини міді з тонким поясом на талії, а сестри Аріана та Алексія — у повсякденних луках.

Нідерландська королівська родина / © Instagram королівської родини Нідерландів

Нідерландська королівська родина / © Instagram королівської родини Нідерландів

Нагадаємо, раніше ми показували різдвяну листівку бельгійської королівської родини, яку представили дуже незвичайним способом.

