А ось і вона: нідерландська королівська родина показала свою різдвяну листівку

Нідерландська королівська родина / © Instagram королівської родини Нідерландів

Король Віллем-Олександр і королева Максима одними з останніх показали публіці, якою цього року є їхня святкова листівка.

«Щасливого Різдва, здоров’я і процвітання 2026 року», — коротко йдеться у підписі під фото різними мовами і зазначено, що автором фотографії став фотограф Робін Утрехт.

Різдвяна листівка нідерландської королівської родини / © Instagram королівської родини Нідерландів

У центрі знімка зображена спадкоємиця престолу — принцеса Катаріна-Амалія. Вона у вечірній сукні кольору марсала, з золотим кольє на шиї та у студентському головному уборі. Фото було зроблено в день, коли принцеса отримала диплом в Амстердамському університеті, а її рідні тоді приїхали її привітати.

Королева Максима одягнена у світлу сукню від Zimmermann довжини міді з тонким поясом на талії, а сестри Аріана та Алексія — у повсякденних луках.

Нідерландська королівська родина / © Instagram королівської родини Нідерландів

