Що насправді знищило армію Наполеона: вчені представили нову теорію

Армія Наполеона / © Associated Press

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Нове дослідження французьких учених ставить під сумнів традиційну версію причин масової загибелі солдатів Наполеона під час відступу з Росії у 1812 році. Замість раніше припущеного сипного тифу, генетики виявили інші патогени, що могли спричинити епідемію серед виснажених військ.

Про це повідомляє команда мікробіолога Ремі Барб’єрі з Університету Париж-Сіте, яка проаналізувала давню ДНК із зубів 13 солдатів, похованих у братській могилі у Вільнюсі, передає Science Alert.

У результаті виявлено сліди бактерій, пов’язаних із паратифом (штам Salmonella enterica) та зворотним тифом, що передається вошами (Borrelia recurrentis). При цьому бактерії Rickettsia prowazekii, збудника класичного сипного тифу, знайдено не було.

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“Зворотний тиф сам по собі не завжди призводить до смерті, але він міг суттєво ослабити й так знесилених солдатів”, — зазначили дослідники. Вони наголошують, що результати поки не остаточні, адже вибірка обмежена лише 13 особами з понад 3000 похованих.

Історичні джерела дійсно вказували на спалахи хвороб із симптомами, схожими на сипний тиф, як-от лихоманка, головний біль і висип. Однак, як вказує Барб’єрі, багато тіл були поховані у формі, без зброї, що свідчить про смерть не в бою, а, ймовірно, від хвороб.

Автори підкреслюють необхідність подальших масштабних досліджень, щоб краще зрозуміти, які саме епідемії вразили армію Наполеона. На їхню думку, найвірогіднішою причиною масової загибелі є комплексна дія інфекцій, холоду та фізичного виснаження.