Не лише каракурт: в Україні є сотні павуків, про яких ви навіть не чули

Павук / © Unsplash

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В Україні мешкає щонайменше тисяча видів павуків, однак більшість людей знає лише кілька з них.

Про це розповіла арахнолог, докторка філософії та співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук в коментарі для «Телеграфа».

За словами Іосипчук, більшість українців знає лише кілька видів павуків — таких як каракурт, тарантул і аргіопа. Тим часом у природі України мешкають сотні інших видів, про які широке коло людей майже нічого не знає. Деякі з них зовні схожі на отруйних «родичів», що часто спричиняє плутанину. Наприклад, представники роду Steatoda можуть виглядати як каракурти, хоча не мають такої небезпечної отрути.

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Окрему складність у вивченні цих істот, за словами Іосипчук, створює відсутність назв українською мовою для багатьох видів. Через це вчені здебільшого користуються латинською номенклатурою.

Арахнологиня також наголошує: деякі регіони України залишаються малодослідженими, а нові види можуть проникати з територій сусідніх держав. Якщо такі павуки не становлять загрози або не мають яскравого вигляду, їхня поява може пройти непоміченою.

«Наприклад, тут погано вивчена Вінницька, Кіровоградська області. Там знайдено близько 70 видів. Для порівняння, Херсонська та Харківська області налічують близько 400 видів», — зазначила вчена.

Нагадаємо, вчені виявили новий рід тарантулів, самці якого мають найбільші серед усіх відомих павуків органи для розмноження. Їхня довжина сягає п’яти сантиметрів.

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