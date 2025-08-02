В Україні помітили рідкісного павука-хамелеона: чи становить він загрозу

Thomisus onustus. Фото: Christian Ferrer/CC BY-SA 4.0

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У Кіровоградській області виявили рідкісного павука з родини крабоподібних, що має здатність змінювати забарвлення залежно від середовища. Йдеться про вид Thomisus onustus, більш відомий як квітковий павук або павук-хамелеон.

Про це повідомила арахнологиня та докторка філософії Анастасія Іосипчук в коментарі для «Телеграфу».

За її словами, цей вид павуків належить до родини Thomisidae, відомої також як павуки-краби. Їх можна впізнати за характерною зовнішністю: довгі передні ноги розставлені у боки, а черевце має форму трикутника з чітко вираженими кутами.

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Павук Thomisus onustus має унікальну здатність змінювати колір — від білого до жовтого або зеленого — залежно від забарвлення поверхні, на якій він перебуває. Наприклад, на світлій рослині павук може стати білим, на жовтій малині — жовтим, а на зеленому листі — зеленим. Цей процес не миттєвий, а поступовий — забарвлення змінюється з часом.

Самки цього виду досягають розміру приблизно 1 сантиметр, самці — помітно дрібніші.

Як пояснила Іосипчук, павуки-краби не плетуть ловильних павутин. Натомість вони чатують на здобич у засідці, залишаючись нерухомими, часто на квітах чи корі дерев. Їхня здатність до маскування допомагає залишатися непоміченими для потенційної жертви або хижаків.

Хоча павуки мають отруту, вона небезпечна лише для комах — павуки вражають здобич блискавично та без використання павутини. Для людей цей вид не становить загрози.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що усі павуки, які трапляються на території України, за винятком однієї родини, мають отруйні залози. Отрута — це природна адаптація, яка допомагає павукам полювати. Проте більшість з них не є небезпечними для людини.