Лавров пригрозил оружием иностранным журналистам: что произошло

Глава МИД России Сергей Лавров / © Associated Press

Глава МИД России Сергей Лавров отличился скандальным заявлением во время пресс-конференции в Нью-Дели. Он пригрозил индийскому журналисту «пушками» из-за звука мобильного телефона.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

Во время пресс-конференции в Нью-Дели Лавров сделал замечание индийскому журналисту из-за звука мобильного телефона, который дважды прервал его выступление.

После первого раза российский министр обратился к корреспонденту со словами:

«Можете просто выйти? Это либо вы, либо ваш телефон постоянно мешает».

Впрочем, впоследствии телефон прозвучал еще раз.

«Оставьте нас, я не шучу. Ребята, выведите его. Сэр, извините, если вы не уберете свой телефон, они достанут пушки«, — сказал Лавров и в зале был слышен смех.

Впоследствии спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, объяснив, что журналиста с мероприятия не выгоняли.

«По поводу „вывода корреспондента с пресс-конференции Лаврова в Дели“. Никого не выводили. После двух просьб оператору сделать звук в телефоне тише предложили отложить аппарат на время пресс-конференции. Что и было сделано. Далее все прошло штатно», — утверждает Захарова.

К слову, в Нью-Дели Сергей Лавров снова цинично озвучил кремлевские условия для окончания войны против Украины, заявив о якобы обязанности Киева «соблюдать права русскоязычных граждан» и ложно утверждая, что в Украине русский язык «запрещен во всех сферах жизни». Министр цинично призвал к соблюдению прав в сфере языка и религии, а также дерзко добавил, что Россия при любых обстоятельствах будет достигать целей так называемой «СВО».

