Таропрогноз на 20 травня 2026 року: кому доля дасть шанс на прорив, а кому доведеться змінити плани

20 травня 2026 року стане днем несподіваних рішень, сильних емоцій і нових можливостей — карти Таро підказують, кому варто діяти сміливо, а кому краще взяти паузу.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

20 травня стане днем, коли події можуть розгортатися швидше, ніж очікувалося. Карти Таро вказують: сьогодні не варто триматися за старі сценарії, адже життя підштовхуватиме до змін і нових рішень.

Для багатьох знаків зодіаку цей день стане моментом переосмислення. Хтось отримає шанс почати все заново, а хтось зрозуміє, що настав час остаточно поставити крапку.

Таропрогноз на 20 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Вісімка Кубків

Овнам доведеться відпустити ситуацію або людину, яка більше не приносить радості. День підходить для внутрішніх висновків.

Телець — Туз Кубків

Тельцям день приносить нові емоції, натхнення і теплі зустрічі. Це хороший час для кохання та щирих розмов.

Близнята — Дев’ятка Мечів

Близнятам не варто накручувати себе. Частина тривог може бути перебільшеною, тому важливо не зациклюватися на негативі.

Рак — Ієрофант

Ракам день приносить мудрість і важливі поради. Варто прислухатися до людей, яким ви довіряєте.

Лев — Шістка Жезлів

Левам випадає день перемог і визнання. Ви можете отримати результат, на який давно чекали.

Діва — Двійка Пентаклів

Дівам доведеться балансувати між кількома справами одночасно. Важливо правильно розподілити сили.

Терези — Королева Кубків

Терезам день приносить емоційну чутливість і глибокі розмови. Це хороший час для підтримки близьких.

Скорпіон — Паж Жезлів

Скорпіонам день приносить новини, ідеї та несподівані можливості. Не бійтеся пробувати щось нове.

Стрілець — Десятка Жезлів

Стрільцям варто звернути увагу на перевтому. Ви взяли на себе занадто багато і можете відчути виснаження.

Козоріг — Лицар Пентаклів

Козорогам день приносить стабільний прогрес. Повільні, але впевнені дії дадуть результат.

Водолій — Суд

Водоліям день приносить важливе усвідомлення або шанс виправити помилки минулого. Це момент внутрішнього пробудження.

Риби — Трійка Кубків

Рибам день приносить радість, спілкування і приємні зустрічі. Можливі хороші новини від друзів або близьких.

Кому пощастить 20 травня

Тельці, Леви та Риби можуть отримати позитивні емоції, гарні новини й нові можливості.

Кому варто бути обережними

Близнятам, Овнам і Стрільцям варто уникати емоційного виснаження та поспішних висновків.

Загальний прогноз на день

20 травня 2026 року — це день внутрішніх змін і важливих рішень. Карти Таро показують: саме зараз багато знаків зодіаку можуть побачити, що для них справді важливо.

Головне — не боятися відпускати старе та не ігнорувати нові можливості, які з’являтимуться несподівано.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

