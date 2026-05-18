Кто внес залог за Андрея Ермака: список и суммы "пожертвований"

Кто внес залог за Андрея Ермака / © из соцсетей

За бывшего главу Офиса Президента Андрея Ермака внесли полную сумму залога — 140 млн грн. Это произошло еще в пятницу, 15 мая, но тогда не удалось провести все банковские операции. Андрей Ермак провел выходные в СИЗО.

Вскоре Ермак вышел на свободу. Кто внес залог за Ермака — подробно рассказываем обо всех, кто принял участие.

Ермак вышел из СИЗО: залог внесен

Высший антикоррупционный суд и адвокат Андрея Ермака подтвердили Суспільному, что за подозреваемого внесли полную сумму залога. ВАКС должен выдать справку об уплате залога. Только после этого Ермак может быть выпущен из СИЗО.

После внесения залога Андрей Ермак все равно будет иметь процессуальные обязанности, соответствующие своей мере пресечения. Он обязан прибывать к детективам, прокурорам и суду, не может выезжать за пределы Киева без разрешения детектива, прокурора и суда, должен воздерживаться от общения с другими фигурантами коррупционной схемы.

Кроме того, Ермак должен сдать на хранение в Государственную миграционную службу все свои паспорта для выезда за границу, дипломатические паспорта — отдать в МИД, а также сдать все документы, по которым можно выехать за границу.

Также Ермак должен носить электронный браслет.

По состоянию на 11:00 18 мая Андрей Ермак уже вышел из СИЗО. Он сообщил, что сидел в платной камере, которую ему оплатил адвокат. Он утверждал, что не знает полной суммы залога за себя и не ожидал, что нужную сумму соберут так быстро.

После выхода из СИЗО Ермак направился к своему автомобилю.

Кто внес залог за Ермака

По информации журналиста Михаила Ткача, залог в 140 млн гривен оплатили около 200 платежами. Были также взносы и по 1 копейке. В общей сложности внесли более 154 миллионов гривен.

Все желающие могли пополнять счет залога для Ермака даже на выходных. Но Высший антикоррупционный суд проверяет все транзакции только с сегодняшнего дня, с понедельника, 18 мая.

Именно поэтому все выходные Андрей Ермак провел в СИЗО.

За Андрея Ермака вносили залог такие люди:

30 млн грн — экс-тренер сборной Украины Сергей Ребров. Он является давним другом Ермака, также у них есть общий кум — нардеп Николай Тищенко.

9,8 млн грн — компания «Миралиф».

8 млн грн — руководительница Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» Роза Тапанова. Расследователи Bihus.Info утверждают, что она работала юристом в фирме, связанной с Ермаком.

6,5 млн грн — адвокат Сергей Свириба, который может быть одногруппником Ермака.

5 млн грн — адвокат Андрея Ермака, Игорь Фомин.

4 млн грн — ООО «Арена Марин». Компания участвует в государственных закупках. По данным Opendatabot, за 2025 год у компании было около 471 тыс. грн чистой прибыли.

80 тыс. грн — политтехнолог и журналист «Исландии» Владимир Петров.

666 гривен — украинский актер и общественный деятель Григорий Гришкан.

Кроме всего, украинцы присылали на «сбор» маленькие суммы средств — по 1 гривне, 6, 66 гривен или просто по 1 копейке.

Кум Андрея Ермака, Николай Тищенко, отказался вносить средства на залог Андрею Ермаку. Он сообщил, что у него нет таких денег, ведь он получает депутатскую зарплату — 50 тысяч гривен.

«Это мой кум — я от него не отказываюсь. У нас еще есть один кум — Сергей Ребров. Он внес 30 млн. залога. Известный человек, может себе позволить», — сказал Тищенко.

На вопрос, будет ли Тищенко вносить деньги за кума, он ответил, что не знает, ведь еще не получал зарплату.

Дело Ермака: за что его судят

Напомним, бывшему главе Офиса Президента Андрею Ермаку вручили подозрение в легализации имущества, полученного преступным путем. Речь идет об отмывании более 460 млн. грн. ($8,9 млн.) на строительстве элитного коттеджного городка «Династия» в Козине.

Параллельно с этим НАБУ опубликовало новую порцию скандальных записей разговоров фигурантов, а в квартире экс-главы ОП на улице Шелковичной провели обыски. Сам Ермак во время вручения подозрения возле НСК «Олимпийский» заявил журналистам, что у него есть только одна квартира.

По данным следствия, коррупционная схема начала работу еще в 2018 году, а деньги поступали от деятельности преступной организации и коррупционных схем в «Энергоатоме». В мае 2020 года в Козине на выкупленной у сельсовета земле началось строительство четырех роскошных резиденций площадью 1000 кв. м и стоимостью около $2 млн каждая, а также совместного спа-комплекса с бассейном.

Для легализации средств и заказов подконтрольные фигурантам лица создали подставную компанию. Андрей Ермак фигурировал в схемах под именем «R2» или «Хирург». Как утверждает следствие, он активно контролировал строительство и утверждал дизайн собственного имения.

Строительство решили законсервировать только в июле 2025 года, когда бывшему министру и вице-премьеру Алексею Чернышеву вручили подозрение во взятке.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку. Суд назначил заключение под стражу с альтернативой залога в 140 миллионов гривен, а также обязал экс-чиновника носить электронный браслет. Как сообщал корреспондент ТСН, сам Ермак заявил, что не имеет таких денег, отрицая все обвинения и сейчас вместе с адвокатом готовит апелляцию.

Позже деньги нашлись, и сегодня, 18 мая, Ермак вышел из-под стражи.

