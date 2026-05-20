В Україні радикально змінюються правила приймання у сімейних лікарів

В Україні змінюються правила прийому до сімейних лікарів / © pixabay.com

Реклама

В Україні змінюються правила запису до вузьких спеціалістів та комунікація між пацієнтом і сімейним лікарем. Від 20 травня впроваджується суворий принцип персональної відповідальності за користування медичними інформаційними системами (МІС). Це означає кінець практиці «дистанційних» направлень телефоном чи виписування рецептів медсестрами.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Які зміни чекають на пацієнтів

Тепер медсестра більше не може заходити в систему під акаунтом лікаря та надавати рецепти чи довідки. Це може спровокувати більші черги до медиків.

Також у сімейного лікаря більше не можна буде отримати електронне направлення без фактичної присутності пацієнта на прийманні. Пацієнти кажуть, що це дуже незручно, бо треба буде відстояти багато черг до медиків.

Чи створять нові правила черги до медиків

В амбулаторіях рекомендують не робити поспішних висновків та сподіваються, що система скоро налагодиться.

Реклама

Експерти та лікарі визнають: на перших етапах навантаження на сімейних лікарів та терапевтів дійсно може зрости, адже кожному, кому потрібен банальний рецепт на постійні ліки або направлення на плановий аналіз, доведеться фізично прийти і сісти у крісло перед лікарем.

З іншого боку, такий крок покликаний навести лад у фінансуванні медицини від НСЗУ (Національної служби здоров’я України), унеможливити «приписування» фейкових візитів, а також гарантувати, що пацієнт дійсно проходить огляд у фахівця, а не займається небезпечним самолікуванням за порадами з Інтернету.

Пацієнтам радять заздалегідь планувати свої візити до амбулаторій та підлаштовуватися під оновлений, значно жорсткіший графік електронного запису.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Нові правила: як тепер записатися до сімейного лікаря та отримати рецепт?

Реклама

Новини партнерів