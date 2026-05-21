«Я не буду жити під окупантами»: десантники 7 корпусу ДШВ евакуювали жительку селища біля Покровська

Десантники 25 ОПДБр 7 корпусу швидкого реагування ДШВ евакуювали літню жінку із селища Добропілля, що біля Покровська.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби 7 корпусу ШР ДШВ. 

За інформацією пресслужби, жителька селища Добропілля, що за 15 км від Покровська, звернулася до воїнів 25 ОПДБр з проханням вивезти її з селища. Мовляв: «Я під окупантами жити не буду». 

Через постійні обстріли і наближення бойових дій залишатися у рідній оселі було надто небезпечно. Тому жінка ухвалила важке рішення – евакуюватися.

Десантники розпочали складну операцію. Речі жінки завантажили на НРК, а далі – пішки йшли кілька кілометрів. Дорогою доводилося ховатися від ворожих FPV та НРК. Коли дісталися до безпечнішого місця, жінку пересадили HMMWV і доставили в район евакуації.

