"Бл*ть, никто ничего не делает": взрывы в Питере довели россиян до истерики, там уже глушат Интернет (видео)

Атакованный нефтяной терминал в Санкт-Петербурге / © из соцсетей

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Россиян охватила паника из-за дерзкой атаки беспилотников на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Местные жители фиксируют беспрепятственные пролеты дронов, власти отчитываются о пострадавших, а в городе массово исчезает Интернет.

Об этом сообщили телеграм-каналы.

Опубликованы новые кадры момента атаки дронов на АО «Петербургский нефтяной терминал» в день старта экономического форума.

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Очевидцы зафиксировали пролет украинских беспилотников над городом, в частности вблизи атакованного терминала. На записях видно, что дроны почти беспрепятственно осуществляют повторные заходы перед атакой. При этом звуки работы систем ПВО можно услышать только на одном из обнародованных видео.

«Он опять на третий круг пошел, бл*ть», — восклицают россияне на видео.

«Бл*ть, никто же не корректирует, никто ничего не делает с ними», — сказал один из авторов роликов.

Дата публикации 10:52, 03.06.26 Количество просмотров 60 Россияне в панике из-за атаки на Санкт-Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о пострадавших в результате атаки беспилотников на объекты инфраструктуры в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах, однако конкретные объекты не назвал.

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На фоне атаки и начала экономического форума в Санкт-Петербурге наблюдаются проблемы с мобильным Интернетом. Жители города массово сообщают о трудностях с доступом к Сети. Сбои и значительное количество жалоб пользователей также фиксируют профильные сервисы DownDetector и «Сбой.Рф».

В то же время в Сети начали распространяться мемы с «афишами» экономического форума.

Мем об экономическом форуме в Петербурге / © из соцсетей

Мем об экономическом форуме в Петербурге / © из соцсетей

Напомним, в ночь на 3 июня в Санкт-Петербурге произошла атака дронов на ключевой нефтяной терминал, сопровождавшаяся мощными взрывами и масштабным пожаром. Местные жители сообщали о сильном задымлении и дрожании окон. Инцидент совпал с началом Петербургского экономического форума.

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