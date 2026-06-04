"Лучше остановить войну полностью": Путин сделал странные заявления

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин высказался относительно перспектив прекращения боевых действий в Украине и возможных условий мирного урегулирования, заявив о якобы достигнутых компромиссах, которые еще нужно «объяснить Киеву».

Соответствующие заявления российского лидера цитируют пропагандисты агентства ТАСС.

В то же время Путин критически высказался относительно возможного прекращения огня на линии фронта, предложив другой подход к урегулированию «конфликта». По его словам, «лучше остановить войну в целом, а не останавливать боевые действия».

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Хозяин Кремля также заявил, что Европейский Союз мог бы присоединиться к поиску решения по Украине, однако «на базе решений Анкориджа», то есть договоренностей, якобы достигнутых на саммите президентов РФ и США на Аляске в августе 2025 года.

Под «формулой Анкориджа» Владимир Путин обычно имеет в виду набор российских ультиматумов и территориальных требований для завершения войны в Украине, которые, по его утверждению, обсуждались во время саммита с Дональдом Трампом. На самом деле никакого официального документа по мирному урегулированию в Украине на этом саммите не было подписано.

При этом российский президент цинично отметил, что процесс урегулирования, войны в Украине оказался сложнее, чем ожидал президент США Дональд Трамп, подобострастно добавив, что тот искренне стремится к завершению «украинского кризиса».

Путин также заявил, что предложения Трампа могут быть использованы как основа для будущих договоренностей по Украине.

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«РФ согласилась с компромиссами по Украине, осталось убедить в этом Киев», — заявил Путин, фактически подчеркнув необходимость согласования Киевом выдвинутых Кремлем территориальных ультиматумов.

Переговоры о мире в Украине — последние новости

Напомним, в четверг, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский в открытом письме предложил президенту РФ Владимиру Путину полное прекращение огня на всей линии фронта на время проведения мирных переговоров.

Кроме того, Зеленский предложил хозяину Кремля провести прямые двусторонние переговоры для завершения войны.

После этого президент США Дональд Трамп положительно оценил инициативу Владимира Зеленского о проведении прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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В Кремле заявили, что знают об открытом письме Владимира Зеленского к российскому президенту, но о его содержании Путину еще не сообщили.

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