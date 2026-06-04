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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп отреагировал на письмо Зеленского к Путину: что заявил

Дональд Трамп поддержал идею Зеленского встретиться с Путиным для завершения войны. Трамп заявил, что лидерам «следует уладить», и прокомментировал вовлеченность США.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Дональд Трамп положительно оценил инициативу Владимира Зеленского по проведению прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

Репортер поинтересовался у главы Белого дома, прав ли Зеленский, стремящийся к личной встрече с Путиным из-за того, что США сейчас слишком отвлеклись на Иран. Трамп заверил, что понимает действия украинской стороны и одобрил проведение таких переговоров.

«Я рад, что они, возможно, обсуждают встречу. Думаю, мы имели к этому большое отношение. Я точно знаю, что вы делаете. Но думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Они должны это сделать», — отметил Трамп.

Также он назвал Путина и Зеленского двумя очень хорошими людьми и отметил, что им обоим придется пойти на компромиссы.

«Им обоим придется пойти на компромиссы. Именно я предложил эти компромиссы. И вы знаете, что мы приложили к этому немало усилий. Мы очень хотели бы видеть там двух замечательных людей (Путина и Зеленского — ред.). Это две действительно невероятные страны. Прекрасные страны… В прошлом месяце там погибли 25 000 человек. Солдаты, преимущественно солдаты», — отметил Трамп.

Зеленский написал письмо Путину — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину. Текст был опубликован на сайте Офиса президента.

В своем обращении украинский лидер отметил, что разведка имеет документы, свидетельствующие о намерениях Кремля затянуть боевые действия еще на несколько лет. Кроме того, Зеленский указал на попытки Москвы расширить географию конфликта и привлечь новых участников.

Также Зеленский констатировал, что геополитическая ситуация изменилась, и Украина больше может ждать решения США, ведь администрация Трампа уделяет все свое внимание вопросу Ирана.

Президент рассказал о катастрофических майских потерях армии РФ, аномальной смертности россиян.

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Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
824
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