Россияне атакуют Запорожье: первые подробности

В Запорожье в результате попадания вражеского беспилотника вспыхнул автомобиль, предварительно, без пострадавших.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон / © ТСН.ua

Российские войска продолжают атаковать Запорожье ударными беспилотниками. В городе зафиксировано попадание вражеского дрона, после чего загорелся автомобиль.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

По предварительной информации, в результате атаки люди не пострадали. В то же время угроза новых ударов сохраняется, поэтому жителей призывают находиться в безопасных местах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 24 мая, РФ массированно атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. В результате атаки два человека погибли.

под удар попали культурные и государственные учреждения, в том числе МИД, оперы, музеи, монастыри, а также историческое здание НБУ.

При ударе российская ракета насквозь пробила подземный паркинг в центре Киева.

