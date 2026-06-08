Лаванда будет цвести непрерывно в течение 20 лет: сделайте вот это простое действие

Как заставить лаванду цвести / © Credits

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Почему лаванда перестает цвести: главная причина

Лаванда — многолетнее растение с продолжительностью жизни до 20 лет при правильном уходе. Однако без регулярного вмешательства уже через 3-4 года она превращается в одревесневший куст с редким цветением в верхушках. Новые побеги выростают только там, где есть живая зеленая часть. Старая древесина новых цветков не дает.

Какое простое действие меняет все

Это своевременная обрезка. Именно она запускает образование новых побегов, сохраняет компактную форму куста и стимулирует обильное цветение год от года.

Когда обрезать лаванду.

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После первого цветения: конец июня — июль. Обрежьте отцветшие стебли на 3–5 см ниже соцветий. Это провоцирует вторую волну цветения до осени.

Ранняя осень: конец августа — сентябрь. Основная формовочная обрезка. Укоротите побеги на треть или до 5-7 см от древесины, так куст идет в зиму компактным и крепким.

Ранняя весна: март. Легкое освежение — удалите подмерзшие кончики, но не трогайте живую зелень, пока не потеплеет стабильно.

Как правильно обрезать лаванду: пошаговая инструкция

Подготовьте инструмент. Острые садовые ножницы или секатор. Продезинфицируйте спиртом или раствором марганцовки. Найдите границу между зеленой и деревянной частью. Обрезать можно только там, где есть живые зеленые листики. Ниже прикасаться не стоит. Обрежьте на треть побегов. Срезайте ровно и под углом, придавая кусту аккуратную шаровидную форму. Подживите после обрезки. Через 7-10 дней внесите калийно-фосфорное удобрение для наращивания новых побегов. Полейте равномерно. Лаванда не любит переувлажнения. Один умеренный полив, затем только если почва просохла на 3-4 см вглубь.

Еще три условия пышного цветения лаванды

Обрезка — главное действие, но не единственное. Чтобы лаванда цвела непрерывно годами, ей нужны три базовых условия.

Солнце не менее 6 часов в день. Лаванда в тени не будет цвести, поэтому сажайте ее на открытое место.

Дренированная, слегка щелочная почва. Добавьте песок или гравий, кислую землю раскислите известняком или золой.

Хорошая циркуляция воздуха. Не сажайте лаванду вплотную к другим растениям, ведь загущенность провоцирует болезни.

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