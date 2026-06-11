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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 11 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Жаба

Жаба / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: спілкування з оточенням бажано скоротити до мінімуму — воно загрожує тривалими і неприємними конфліктами. Починання, хоч би якої життєвої сфери вони стосувалися, не принесуть нічого, крім моральних і матеріальних втрат.

Символ дня: жаба-мандрівниця.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: блакитний, синій, сапфіровий.

Щасливі камені дня: жадеїт, жовтий нефрит.

За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: можливе загострення хронічних захворювань — потрібно подбати про вже розроблену лікарем схему лікування. Не можна травмувати ноги — особливо, стегна — будь-які травми будуть гоїтися складно і довго.

Харчування дня: можна голодувати і постувати, але якщо такої можливості не буде, бажано хоча б дотримуватися поміркованості в їжі. М’ясо потрібно замінити на рибу, а також включити в раціон якомога більше клітковини.

Стрижка дня: будь-які маніпуляції з волоссям принесуть у життя щастя і радість.

Дачні роботи дня: можна боротися зі шкідниками і «підгодовувати» рослини.

Магія і містика дня: день сприятливий для виготовлення талісманів і оберегів, мета яких — привернення в життя кохання.

Сни дня: сни нинішньої ночі розкривають людині очі на проблеми, які існують у нашому житті.

Табу дня: не можна виявляти неуважність і неорганізованість, їхнім наслідком може стати небезпечна недбалість.

Цитата дня: «Наші невдачі повчальніші за наші успіхи» (Генрі Форд).

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Дата публікації
Кількість переглядів
24
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