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Астрологічний прогноз на 11 червня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: спілкування з оточенням бажано скоротити до мінімуму — воно загрожує тривалими і неприємними конфліктами. Починання, хоч би якої життєвої сфери вони стосувалися, не принесуть нічого, крім моральних і матеріальних втрат.
Символ дня: жаба-мандрівниця.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: блакитний, синій, сапфіровий.
Щасливі камені дня: жадеїт, жовтий нефрит.
За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.
Хвороби дня: можливе загострення хронічних захворювань — потрібно подбати про вже розроблену лікарем схему лікування. Не можна травмувати ноги — особливо, стегна — будь-які травми будуть гоїтися складно і довго.
Харчування дня: можна голодувати і постувати, але якщо такої можливості не буде, бажано хоча б дотримуватися поміркованості в їжі. М’ясо потрібно замінити на рибу, а також включити в раціон якомога більше клітковини.
Стрижка дня: будь-які маніпуляції з волоссям принесуть у життя щастя і радість.
Дачні роботи дня: можна боротися зі шкідниками і «підгодовувати» рослини.
Магія і містика дня: день сприятливий для виготовлення талісманів і оберегів, мета яких — привернення в життя кохання.
Сни дня: сни нинішньої ночі розкривають людині очі на проблеми, які існують у нашому житті.
Табу дня: не можна виявляти неуважність і неорганізованість, їхнім наслідком може стати небезпечна недбалість.
Цитата дня: «Наші невдачі повчальніші за наші успіхи» (Генрі Форд).
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