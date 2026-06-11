Астрологиня назвала знаки зодіаку, які все роблять недоладу

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Щоправда, вдається це — через найрізноманітніші, як об’єктивні, так і суб’єктивні — причини, далеко не завжди, а є й ті, кому завжди вдається навпаки.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які все роблять недоладу.

Овен

Овнів у цьому випадку, як і в багатьох інших, підводить їхня квапливість і стрімкість. Побачивши ціль, вони буквально кидаються її штурмувати, не з’ясувавши водночас деталей і нюансів, які можуть їм у цьому перешкодити. Чи варто дивуватися, що в результаті вони діють недоладу, а їхні сили виявляються витраченими даремно.

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Близнята

Близнята рідко можуть з першого разу визначитися з тим, що вони насправді хочуть отримати в результаті своїх дій. Спочатку їм хочеться одного, потім — іншого, і так може тривати доволі довго. Зрештою, коли настає час робити остаточний вибір, з’ясовується, що вони віддали перевагу найбільш небажаному.

Водолій

Водолії практично весь час перебувають на своїй хвилі, тому зосередитися на конкретному — не творчому — питанні їм буває важко. «Вириваючись» на світ зі своєї — паралельної — реальності, вони не завжди добре розуміють, що від них вимагають, тому роблять зовсім не те, що потрібно в цей момент.

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