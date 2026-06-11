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Ракетний обстріл України, Іран закрив Ормузьку протоку: головні новини ночі 11 червня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 червня 2026 року:
Ворог завдав масованого удару балістикою по великому обласному центру Читати далі –>
США почали завдавати нових ударів по Ірану Читати далі –>
Іран заявив про закриття Ормузької протоки: США спростовують Читати далі –>
Росія атакувала великий обласний центр: пролунала серія вибухів Читати далі –>
Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
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