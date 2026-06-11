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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3167
Час на прочитання
1 хв

Ракетний обстріл України, Іран закрив Ормузьку протоку: головні новини ночі 11 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ормузька протока

Ормузька протока / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 червня 2026 року:

  • Ворог завдав масованого удару балістикою по великому обласному центру Читати далі –>

  • США почали завдавати нових ударів по Ірану Читати далі –>

  • Іран заявив про закриття Ормузької протоки: США спростовують Читати далі –>

  • Росія атакувала великий обласний центр: пролунала серія вибухів Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
3167
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