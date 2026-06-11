Три знаки зодіаку, яких сьогодні можуть підвести навіть близькі друзі

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Стосунки з друзями і родичами в цей час будуть піддані серйозній перевірці, яку пройдуть не всі.

Сьогодні, 11 червня, близькі друзі можуть підвести представників усіх знаків зодіакального кола, але для трьох із них така поведінка близьких людей стане особливо неприємною.

Близнята

Близнята, як правило, стосунки з друзями будують за принципом «гри в одні ворота»: вони вважають, що друзі повинні жертвувати для них своїми інтересами, від них же не вимагається нічого. Сьогодні ситуація програється з точністю навпаки — друзі використовують представників знака.

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Стрілець

Стрільці, які часто страждають від вчинків друзів, укотре можуть зіткнутися зі зрадою близької людини. Хтось, кому вони довірили свій секрет, залюбки зробить його надбанням широкої громадськості, до того ж не через злий намір, а просто так, від нудьги.

Козоріг

Козороги, життєвий девіз яких «я використовую», чинять так з усіма, включно з рідними і близькими друзями, і не бачать у цьому нічого поганого. Однак сьогодні на представників знака може чекати серйозний облом — їхні «жертви» відмовляться надалі залишатися такими.

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