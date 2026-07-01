Ножиці / © Pexels

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Слово «ножниці» нерідко можна почути в повсякденному мовленні, однак літературною нормою української мови є лише «ножиці». Форма «ножниці» вважається калькою з російської мови й не відповідає нормам сучасної української літературної мови.

Про це свідчить академічний «Словник української мови», у якому зафіксовано слово «ножиці» з кількома значеннями.

Основне значення — інструмент для різання, що складається з двох навхрест з’єднаних ножів із ручками у формі кілець.

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Приклад зі словника: Вони витягували гачками товсті або чорні нитки, зрізували ножицями вузлики (І. Нечуй-Левицький).

У технічній сфері ножицями називають спеціальне обладнання для різання різних матеріалів, яке використовують переважно на металообробних підприємствах.

Приклад: До набору оброблення металу входять здебільшого молот, невелике ковадло, молоток-ручник, великі та малі ковальські кліщі, ножиці для різання металу, зубило (з наук. літ.).

У переносному значенні слово «ножиці» означає розходження чи суттєві відмінності між чимось.

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Приклад: Над законопроектом працювали два комітети, тепер утворилися істотні розбіжності в новелах, потрібно новоутвореній групі попрацювати над ножицями й узгодити принципові відмінності (із журн.).

У спортивній термінології «ножиці» — це вправа, яка передбачає перехресні рухи руками або ногами.

Приклад: Вправи, які виконуються біля бортика басейну, імітаційні рухи ногами «кролем», «брасом», «ножиці», «велосипед», махи, нахили, повороти, згинання та розгинання рук сприяють нормалізації дихання (з навч. літ.).

Нагадаємо, у сучасному мовленні й досі трапляються слова, запозичені з інших мов, які міцно увійшли в повсякденний ужиток. Одне з них — «ячейка», що є калькою з російської мови. Раніше ми розповідали, який український відповідник слід вживати замість цього слова.

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