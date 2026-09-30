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В Молдову залетел и взорвался дрон: первые подробности и видео с места происшествия
Жители Молдовы утром стали свидетелями пролета и падения неизвестного дрона, завершившегося взрывом.
Утром 30 сентября в Молдову залетел неизвестный беспилотник, который впоследствии упал за пределами села Гырбовец и взорвался. На месте работают специализированные подразделения полиции, предварительно обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает Point.
Беспилотный летательный аппарат упал за пределами села Гырбовец Новоаненского района и взорвался. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщили в полиции, около 05:40 правоохранители получили информацию о дроне, который на небольшой высоте пролетел над муниципием Бендеры. Позже стало известно, что летательный аппарат упал недалеко от села Гырбовец и взорвался.
Территорию происшествия оцепили. На месте работают специализированные подразделения полиции, а эксперты проводят обследование и выясняют все обстоятельства инцидента.
Правоохранители призывают людей не приближаться к обломкам беспилотника или другим подозрительным предметам, не касаться их и не заходить на территорию до завершения необходимых проверок.
Момент взрыва дрона в Новоаненском районе запечатлели на видео.
Напомним, 24 сентября во время массированной атаки на Украину воздушное пространство Молдовы, по меньшей мере, четыре раза нарушили беспилотники. В Шолданештском и Флорештском районах раздались взрывы, а в поле у фермы на Флорештщине обнаружили обломки дрона. Полиция и эксперты установили, что это БпЛА типа «Гербера», оснащенный камерой.