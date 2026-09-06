Польша подняла военный вертолет через неизвестный объект у границы: что это было и чем закончилось

Польша-коллаж Фото иллюстративный

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В Польше военные проверяли информацию о возможном нарушении воздушного пространства после того, как радары зафиксировали неизвестный сигнал вблизи границы с Беларусью. Для выяснения ситуации в район наблюдения направили военный вертолет.

Об инциденте сообщило Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши (Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych), передает Inpoland.

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По данным польского командования, радиолокационные системы обнаружили движущийся со стороны Беларуси объект. Военные приступили к проверке, чтобы установить его природу и исключить возможное нарушение воздушного пространства.

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Одной из версий рассматривались метеорологические явления или другие аномалии, которые могли повлиять на работу радаров. Для непосредственной проверки района, где зафиксировали сигнал, подняли военный вертолет.

Польское командование отметило, что накануне не фиксировало активности российской дальней авиации, связанной с ракетными или другими ударами по территории Украины.

В конце концов, военные установили причину срабатывания систем наблюдения. Оказалось, что радиолокационный сигнал был связан с перемещением большой стаи птиц.

Да, информация о проникновении неизвестного объекта в воздушное пространство Польши не подтвердилась. По итогам проверки военные не обнаружили угрозу безопасности страны.

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