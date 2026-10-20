Премьера МУР! Как создавали мюзикл "Играй, Марк" об украинском олигархе Чикаленко

Реклама

После оглушительного успеха спектаклей «Ты [Романтика]» и «Ребелия» творческое объединение МУР представило в Киеве свой третий масштабный проект — мюзикл «Играй, Марк!». Премьеру планировали провести в Днепре, однако из-за сложной ситуации с безопасностью показ пришлось перенести: постановка сначала побывала в Черкассах и Белой Церкви, и только теперь собрала переполненный столичный зал. На этот раз в центре сюжета — фигура Евгения Чикаленко, состоятельного мецената, которого сегодня назвали бы олигархом. Именно его финансы и вера дали толчок выходу первых украиноязычных газет, книг, театра и заложили фундамент Украинской Народной Республики. Однако авторы показывают Чикаленко не как идеального героя, а как живого человека, который совершал ошибки, переживал роковые чувства к племяннице собственной жены и видел, как рушится дело всей его жизни. Как готовились к ролям за кулисами, почему актёров приклеивали суперклеем, почему вместо просьбы выключить телефоны зрителей предупреждают о выстрелах и как рождалось это чудо во время войны — смотрите в репортаже корреспондентки ТСН Нелли Ковальской.