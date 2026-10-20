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ТСН в социальных сетях

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Премьера МУР! Как создавали мюзикл "Играй, Марк" об украинском олигархе Чикаленко

Премьера МУР! Как создавали мюзикл "Играй, Марк" об украинском олигархе Чикаленко

Премьера МУР! Как создавали мюзикл "Играй, Марк" об украинском олигархе Чикаленко

После оглушительного успеха спектаклей «Ты [Романтика]» и «Ребелия» творческое объединение МУР представило в Киеве свой третий масштабный проект — мюзикл «Играй, Марк!». Премьеру планировали провести в Днепре, однако из-за сложной ситуации с безопасностью показ пришлось перенести: постановка сначала побывала в Черкассах и Белой Церкви, и только теперь собрала переполненный столичный зал. На этот раз в центре сюжета — фигура Евгения Чикаленко, состоятельного мецената, которого сегодня назвали бы олигархом. Именно его финансы и вера дали толчок выходу первых украиноязычных газет, книг, театра и заложили фундамент Украинской Народной Республики. Однако авторы показывают Чикаленко не как идеального героя, а как живого человека, который совершал ошибки, переживал роковые чувства к племяннице собственной жены и видел, как рушится дело всей его жизни. Как готовились к ролям за кулисами, почему актёров приклеивали суперклеем, почему вместо просьбы выключить телефоны зрителей предупреждают о выстрелах и как рождалось это чудо во время войны — смотрите в репортаже корреспондентки ТСН Нелли Ковальской.

Дата публикации
Количество просмотров
21

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