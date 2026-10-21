ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
26

Приехал из Португалии, а теперь вывозит тела собратьев из самого ада.

Приехал из Португалии, а теперь вывозит тела собратьев из самого ада.

Приехал из Португалии, а теперь вывозит тела собратьев из самого ада.

Под ударами бомб и дронов: на Ореховском направлении работают наши эвакуационные команды. В тыл вывозят не только раненых, но и павших бойцов. А еще подбитую технику, которую нужно восстанавливать. Одной из таких групп командует Аман из 65-й отдельной механизированной бригады. Украинец, когда-то участвовавший в миротворческих миссиях и живший в Португалии, теперь эвакуирует из передовой павших воинов, чтобы родные могли достойно попрощаться с героями. Более подробно об этом — в репортаже из Ореховского направления корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Дата публикации
Количество просмотров
26

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie