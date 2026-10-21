Приехал из Португалии, а теперь вывозит тела собратьев из самого ада.

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Под ударами бомб и дронов: на Ореховском направлении работают наши эвакуационные команды. В тыл вывозят не только раненых, но и павших бойцов. А еще подбитую технику, которую нужно восстанавливать. Одной из таких групп командует Аман из 65-й отдельной механизированной бригады. Украинец, когда-то участвовавший в миротворческих миссиях и живший в Португалии, теперь эвакуирует из передовой павших воинов, чтобы родные могли достойно попрощаться с героями. Более подробно об этом — в репортаже из Ореховского направления корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.