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ТСН у соціальних мережах

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7

Приїхав з Португалії, а тепер вивозить тіла побратимів із самого пекла

Приїхав з Португалії, а тепер вивозить тіла побратимів із самого пекла

Приїхав з Португалії, а тепер вивозить тіла побратимів із самого пекла

Під ударами бомб і дронів: на Оріхівському напрямку працюють наші евакуаційні команди. До тилу вивозять не лише поранених, а й полеглих бійців. А ще — підбиту техніку, яку потрібно відновлювати. Однією з таких груп командує Аман із 65-ї окремої механізованої бригади. Українець, який колись брав участь у миротворчих місіях і жив у Португалії, тепер евакуює з передової полеглих воїнів, аби рідні могли гідно попрощатися з героями. Докладніше про це — у репортажі з Оріхівського напрямку кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Дата публікації
Кількість переглядів
7

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