В Одесі роми закидали камінням будівлю ТЦК, щоб звільнити "барона”

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В Одесі біля Пересипського ТЦК та СП представники ромської громади влаштували конфлікт і закидали будівлю камінням, намагаючись звільнити затриманого під час мобілізаційних заходів «барона». За даними поліції, чоловік перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства та затримали двох найактивніших учасників інциденту.