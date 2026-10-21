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ТСН у соціальних мережах

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27

В Одесі роми закидали камінням будівлю ТЦК, щоб звільнити "барона”

В Одесі роми закидали камінням будівлю ТЦК, щоб звільнити "барона”

В Одесі роми закидали камінням будівлю ТЦК, щоб звільнити "барона”

В Одесі біля Пересипського ТЦК та СП представники ромської громади влаштували конфлікт і закидали будівлю камінням, намагаючись звільнити затриманого під час мобілізаційних заходів «барона». За даними поліції, чоловік перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства та затримали двох найактивніших учасників інциденту.  

Дата публікації
Кількість переглядів
27

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