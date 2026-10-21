Партизани «АТЕШ» підпалили лінії військового зв’язку навколо дата-центру у Москві

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Партизани руху «АТЕШ» провели диверсію на лініях військового зв’язку навколо дата-центру IXcellerate у Москві, вивівши з ладу кабельні канали ЗС Росії. У русі зазначають, що окупанти використовують інфраструктуру цього цивільного дата-центру для розміщення каналів управління та систем ППО. Порушення комунікації позбавляє російські розрахунки протиповітряної оборони координації та полегшує українським дронам досягнення цілей.