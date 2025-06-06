Зачем адаптивная одежда в военных госпиталях

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В прифронтовых госпиталях врачам приходится иметь дело с тяжелыми ранениями, ампутациями и осложнениями, которые, согласно статистическим данным, часто возникают из-за ошибок в использовании тактмеда.

Поэтому тактмед важен, но для того, чтобы поставить бойца на ноги, наличие адаптивной одежды не менее важно, чем хорошее лечение. Пошитая по специальным стандартам, на липучках, она предоставляет удобный доступ к ранениям, облегчая жизнь и врачам, и медицинскому персоналу, и самим военным.

Татьяна Бондарь работает с адаптивной одеждой, которую получает от фонда Nova Ukraine с начала полномасштабного вторжения. По специальности врач, она с 2014 года является волонтером в больнице Мечникова города Днепр.

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Потребность в адаптивной одежде существовала и раньше, говорит Татьяна, но до 2022 года ее изготовление не было массовым. «Мы с девочками даже сами пороли футболки и в нужных местах вставляли шнуровку или липучку», – рассказывает волонтер.

«Обычные больницы отличаются от военных госпиталей, – объясняет Татьяна Бондарь. – Там одежду для больных приносят родственники из дома. А к нам раненых привозят с фронта. Часто – в полностью испорченной одежде, которую разрезают и выбрасывают». "Гражданская одежда работает даже как элемент психотерапии", – рассказывает врач.

После широкомасштабного вторжения пациентов с тяжелыми ранениями значительно увеличилось. Волонтерские инициативы покрывают лишь 5-10% всех потребностей в адаптивной одежде для них. С большинством запросов уже четвертый год подряд справляется Фонд Nova Ukraine. На швейном производстве Cut-cut в Черновцах такую одежду отшивают с первых дней войны. Здесь изготовили более 100 тысяч единиц адаптивной одежды и термобелья, а ежемесячно шьют от 2 до 6 тысяч единиц.

Врачи любят эту одежду еще и потому, что с помощью липучек она раскрывается с обеих сторон и часто раненый может справляться с ней самостоятельно. Это существенное облегчение для санитарок и позволяет в условиях высокой загруженности больниц более эффективно и качественно оказывать помощь каждому раненому защитнику.

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Естественно, что наиболее остро в адаптивной одежде нуждаются больницы в прифронтовых городах. Используют ее и в стабилизационных пунктах, расположенных прямо на фронте. В тыловые госпитали ребята едут так же в этой одежде, поскольку другая на ранения просто не подходит, поэтому потребности в адаптивной одежде остаются большими.

Но отдельных волонтерских или фондовых возможностей недостаточно, чтобы полностью закрывать все запросы больниц, госпиталей, реабилитационных центров в адаптивной одежде. Поэтому ожидания конкретны: оперативность и мобильность в принятии решений соответствующими государственными структурами для глобального решения проблемы.