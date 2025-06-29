Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Якщо країни-члени НАТО не дотримуються домовленостей щодо витрат на оборону, то США не співпрацюватимуть із Альянсом.

Про це під час інтервʼю Дональда Трампа Fox News.

«Якщо вони не виконують — ми йдемо. Просто не ведемо більше з ними справ», — сказав Трамп про збільшення країн-членів НАТО витрат на оборону.

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Американський президент висловився про довіру. За його словами, вона важлива, але треба мати гарантію та випадок, якщо партнери не будуть дотримуватися цього.

«Якщо вони не виконують — ви йдете — це найкращий захист. Просто не ведете з ними справи, розумієте? Не ведете бізнес. Довіра важлива але, як кажуть, „довіряй та перевіряй“», — сказав Трамп.

Нагадаємо, стало відомо, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, змінив думку щодо посилення санкцій проти РФ.

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