У Вінниці копи закатували чоловіка до клінічної смерті: зупинилось серце і довелось видаляти селезінку

Матеріали справи / © Офіс Генерального прокурора

У Вінниці судитимуть трьох правоохоронців, яких обвинувачують у катуванні чоловіка через підозру у дрібній крадіжці. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та пережив клінічну смерть під час операції.

Про це пише Офіс Генерального прокурора.

Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно оперативного співробітника одного з районних управлінь поліції міста Вінниця, а також колишнього начальника сектору та ще одного співробітника цього ж підрозділу.

Що встановило слідство

За даними слідства, події сталися у вересні 2023 року. Правоохоронці підозрювали чоловіка у дрібній крадіжці.

У прокуратурі повідомили: «Правоохоронці застосували до чоловіка фізичне насильство та психологічний тиск з метою отримання зізнання».

За версією обвинувачення, потерпілому було завдано численних ударів, унаслідок чого він зазнав тяжких ушкоджень внутрішніх органів.

Через отримані травми медики були змушені провести оперативне втручання та видалити потерпілому селезінку. Під час операції його серце зупинилося.

У матеріалах справи зазначено: «Після 10 хвилин реанімаційних заходів серцевий ритм було відновлено».

Лікарі врятували чоловіка, однак наслідки травм кваліфіковано як тяжкі тілесні ушкодження.

У січні 2026 року фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 127 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — катування та умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень.

В Офісі Генерального прокурора наголосили, що обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Нагадаємо, 19 лютого, Верховний Суд завершив розгляд п’ятирічної справи про зґвалтування та катування у відділку поліції в Кагарлику, залишивши без змін вирок двом колишнім правоохоронцям.

Йдеться про резонансні події, що сталися у 2020 році. Двох ексспівробітників Кагарлицького відділення поліції було визнано винними у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні жінки. У травні 2023 року суд призначив їм покарання — 11 років позбавлення волі.

Офіс генерального прокурора повідомив, що Верховний Суд підтримав рішення судів попередніх інстанцій, і вирок набрав законної сили.

Адвокатка потерпілої Анна Калинчук наголосила, що це рішення стало завершенням понад п’яти років судової боротьби. Водночас вона заявила, що керівник Кагарлицького відділку поліції не був притягнутий до відповідальності, попри озвучені під час процесу обставини щодо можливих системних порушень у підрозділі.