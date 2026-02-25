У великому обласному центрі виявляють нові міни РФ: поліція попереджає про загрозу (фото)

Росія застосовує 3D-друковані міни / © Суспільне

У Херсоні російські військові застосовують новий тип протипіхотних мін, виготовлених із 3D-пластику, які являють загрозу для тилу. Через маскування та особливості матеріалу їх практично неможливо помітити у траві чи зелених зонах міста.

Про це повідомив начальник відділу вибухотехнічної служби ГУ Нацполіції в Херсонській області Володимир Перепелиця, передає «Суспільне Херсон».

Він зазначив, що нові боєприпаси є модернізованою версією так званих «пряників», які російська армія вже використовувала раніше. Ймовірно, таким чином військові РФ намагаються компенсувати дефіцит мін типу ПФМ-1, відомих як «пелюстки».

Міну друкують на 3D-принтері / © Суспільне

Усередині пристрою міститься вибухова речовина та електричний детонатор. Спрацьовує вона під тиском — достатньо, щоб на неї наступила людина або наїхав транспорт.

«Середній тиск спрацювання — приблизно сім кілограмів. Цього достатньо, щоб доросла людина отримала вкрай тяжкі травми. Кількість вибухової речовини така, що може відірвати стопу», — зазначив Перепелиця.

На відміну від механічних систем, електрична ініціація більш чутлива. Такі міни не мають механізму самознищення, що робить їх особливо небезпечними для цивільних.

Російські військові скидають боєприпаси з дронів коптерного типу, намагаючись розміщувати їх на м’якій поверхні, щоб корпус не пошкодився під час падіння. Зовні міни обгорнуті камуфльованою тканиною, яка не відбиває сонячне світло, а поглинає його. Саме це ускладнює їх виявлення, зокрема, у траві.

За словами вибухотехніків, такі боєприпаси вже фіксували в різних районах Херсона. Раніше поліція повідомляла про розширення зон дистанційного мінування — окрім Дніпровського району, небезпечні предмети знаходили у центрі міста та в Корабельному районі.

Якщо виявили підозрілий предмет: алгоритм дій

Фахівці закликають у жодному разі не наближатися до підозрілих об’єктів, якщо ви помітили ймовірний вибухонебезпечний предмет. Слід негайно зупиніться та попередити всіх людей поруч. Правоохоронці закликають:

не підходити ближче та обережно відійти тим самим шляхом;

за можливості позначити небезпечну ділянку помітним предметом;

відійшовши на безпечну відстань, повідомити ДСНС (101) або поліцію (102).

У Центрі цивільного захисту наголошують також, що не можна користуватися телефоном безпосередньо поруч із мінами чи боєприпасами через ризик детонації.

Нагадаємо, ворог може дистанційно мінувати не лише фронт, а й глибокий тил. Окупанти застосовують модернізовані протипіхотні міни ПМД-6 — оновлену версію радянської зброї адаптована спеціально до зимових умов.

Також росіяни об'єднали різні безпілотники в єдину мережу. Технологію, яку раніше використовували на «Шахедах» і «Герберах», тепер виявили і на ударних БпЛА «Молнія».