Керівник фірми роздав працівникам понад $26 мільйонів

Керівник китайської компанії з виробництва кранів та обладнання для обробки матеріалів роздав своїм працівникам 70% прибутку за минулий рік — понад $26 мільйонів.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Значну частину грошових бонусів працівники фірми отримали під час корпоративного святкування.

Вони виходили на сцену, щоб отримати свою винагороду, а також самі відраховували свої преміальні із купи грошей, яку було розкладено на бенкетних столах.

Враховуючи бонуси, розподілені онлайн, загальна сума виплат на кінець року перевищила 180 мільйонів юанів (понад $26 мільйонів).

Повідомлялося, що прибуток компанії за 2025 рік склав 270 мільйонів юанів. Це означає, що майже 70 відсотків її прибутку було розподілено між 7000 співробітниками.

Керівник компанії, яка існує від 2002 року, Цуй Пейцзюнь володіє близько 98,88% акцій підприємства.

У 2024 році компанія зафіксувала чистий прибуток у розмірі 260 мільйонів юанів (38 мільйонів доларів США), з яких 170 мільйонів юанів було розподілено між співробітниками.

У березні минулого року, у Міжнародний жіночий день, компанія виплатила майже 1,6 мільйона юанів (230 000 доларів США) у вигляді бонусів 2000 працівниць.

Часта практика видачі грошових винагород та пільг співробітникам призвела до того, що користувачі мережі назвали Цуя «босом, який найбільше любить роздавати гроші».

Коментуючи своє прізвисько, Цуй сказав: «Річ не в тому, що я люблю роздавати гроші, справа в тому, що молоді люди обтяжені автокредитами та іпотекою, і будь-яка допомога, яку ми можемо запропонувати, допомагає».

