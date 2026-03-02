- Дата публикации
- Украина
- 1329
- 1 мин
Россия ночью атаковала Украину: где раздались взрывы
РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи дронами, кое-где было очень громко.
В ночь на 2 марта 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Окрестности Харькова
Сумы
Кривой Рог.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харьков долетел дрон на оптоволокне: почему это опасно и как защититься.