Не делайте так: ошибка с солью, которая делает мясо жестким — вот что нужно знать

Можно купить замечательное мясо, потратить часы на маринады и приправы — и все испортить одним опрометчивым движением: добавлением соли.

Когда нужно солить мясо, чтобы оно не стало жестким

Когда нужно солить мясо, чтобы оно не стало жестким / © pexels.com

Результат известен всем: сухая котлета, жилистая курица или стейк, жесткий как подошва. Причина совсем не в «плохом мясе» или «плохой сковороде» — просто вы выбрали неудачный момент для соления.

Соль работает хитро: она вытягивает влагу на поверхность, проникает в мясо и изменяет структуру белков. Иногда это творит чудеса, а иногда уничтожает всю сочность. Поэтому главное правило — выбирать правильное время засолки, исходя из типа мяса и толщины куска.

Для нежных кусков — куриной грудки, рыбного филе или тонкого мяса — время критически важно. Если солить непосредственно перед жаркой, соль быстро вытянет влагу. На горячей сковороде она мгновенно улетучивается, оставляя внутри сухость. Чем тоньше кусок, тем легче его пересушить.

Выход прост:

  • добавляйте соль в конце приготовления, когда мясо почти готово;

  • или солите после жарки — идеально для рыбы и тонкого филе. Вкус остается, а соки не улетучиваются.

Говядина и толстые куски свинины ведут себя иначе. Если засолить их за 30–40 минут до приготовления, сначала на поверхности появится влага, затем мясо начнет впитывать ее вместе с солью. Результат — не только насыщенный вкус, но и сочная, нежная текстура.

Для больших стейков или жаркого работает сухая засолка: посыпьте солью, оставьте в холодильнике на несколько часов или на ночь. Соль глубоко проникнет, поверхность станет более ароматной и хрустящей, а внутри мясо останется сочным.

Главное правило: солите либо непосредственно перед приготовлением, либо заранее (не менее 30–40 минут). Худший вариант — солить и ждать 5–10 минут: сок получится и не успеет вернуться.

Еще один секрет идеального приготовления:

  • не кладите мясо сразу из холодильника на сковороду — оставьте на 15–30 минут при комнатной температуре;

  • не прокалывайте его вилкой — щели испускают соки. Используйте щипцы или лопатку.

Соблюдайте эти правила — и даже самый простой кусок мяса станет сочным, нежным и невероятно вкусным.

