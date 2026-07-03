Любовний прогноз на літо: що чекає на тих, хто народився в ці 4 місяці

Любовний гороскоп на літо: що чекає на народжених у березні, липні, серпні та грудні / © Associated Press

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Зміст Грудень Серпень Березень Липень

Літо завжди було сезоном романтики: довгі, спекотні дні, нескінченні вечори та відчуття, що життя на мить вирвалося з-під рутини повсякденного життя. У цей час все трохи легше, вільніше, і здається, що кохання витає в повітрі. І це літо може бути особливо захопливим для тих, хто народився в ці чотири місяці.

Про це передає Blikk.

Грудень

Народжені в грудні відомі своєю легковажною, товариською особистістю, яка вражає всіх. Вони завжди піднімають настрій і випромінюють тепло навколо себе. Але мало хто знає, що під поверхнею криється глибша, більш вдумлива сторона, яку вони показують лише небагатьом. Що ж, цього літа цей прихований вимір виходить у центр уваги!

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Серпень

Народжені в серпні відомі тим, що обережні, перш ніж робити будь-які кроки в коханні. Вони люблять перестраховку та відкривають своє серце лише тоді, коли відчувають, що інша людина відчуває те саме. Однак це літо навчить їх, що в коханні немає гарантій — є лише почуття та рішення, що з ними робити.

Ви можете виявити, що людина, яку вважали ідеальною, насправді не є такою. Або, навпаки, ви можете усвідомити, що приховували свої почуття, і настав час подивитися їм в очі. У будь-якому разі, це літо буде часом ясності. І хоча подорож не завжди буде легкою, зрештою вона того варта, бо ви нарешті знатимете, чого — і кого! — ви хочете.

Березень

Ті, хто народився в березні, часто відчувають, що історія добігає кінця — і лише потім виявляють, що це був лише початок. Цього літа буде саме таким. Стосунки можуть закінчитися, або давня невизначеність може нарешті вирішитися. Але не хвилюйтеся: те, що спочатку здається втратою, насправді звільняє місце для чогось нового.

Можливо, старий знайомий раптово стане вашою найнадійнішою опорою, або випадкова зустріч відкриє двері до життя, про яке ви ніколи не мріяли. Головне — не намагатися передбачити, що станеться. Нехай події здивують вас, бо цього разу сюрприз буде найкращим подарунком.

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Липень

Народжені в липні звикли завжди бути підтримкою, рішенням, гарантією в житті інших людей. Але цього літа ролі поміняються місцями: вам доведеться просити про допомогу. І це не слабкість — зовсім навпаки! Це крок, який може справді поглибити ваші наступні стосунки та зробити їх тривалими.

Коли ви нарешті покажете комусь, що ви в ньому потребуєтеся, ця людина буде поруч. Не тому, що вона каже приємні слова, а тому, що вона діє. І цей тихий, але потужний жест покаже вам: вона справжня. Довіру не можна побудувати за одну ніч, але ці моменти закладають основу для стосунків, про які ви завжди мріяли.

Таким чином, це літо має особливу енергетику для тих, хто народився у грудні, серпні, березні чи липні. Якщо ви один із них, будьте готові: романтика цього року буде не просто почуттям, а новим початком, який може змінити ваше життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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