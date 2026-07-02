Три знаки зодіаку можуть зіткнутися з труднощами найближчим часом: що прогнозують астрологи

Прогноз астролога

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За їхніми словами, через астрологічні процеси, зокрема ретроградний рух Меркурія, можуть виникати непорозуміння, затримки у справах та несподівані зміни.

Скорпіон

Наприкінці періоду Скорпіони можуть опинитися перед непростим вибором або несподіваними обставинами. Астрологи радять не зациклюватися на минулому та зосередитися на тому, що відбувається зараз.

За їхніми словами, рішення, ухвалені в цей час, можуть вплинути на подальший розвиток подій. Тому важливо не піддаватися емоціям і не жертвувати довгостроковими цілями заради миттєвої вигоди.

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Водолій

Представники цього знака можуть зіткнутися з незапланованими подіями, які порушать звичний ритм життя.

Астрологи рекомендують не поспішати з висновками та важливими рішеннями. Перед тим як діяти, варто проаналізувати ситуацію або порадитися з людьми, яким ви довіряєте. Зважений підхід допоможе уникнути помилок.

Телець

Тельці можуть відчути, що справи ніби застопорилися. Через це зростатиме бажання кардинально змінити ситуацію, однак астрологи радять не поспішати.

У цей період важливо проявити терпіння, зберігати холодний розум і не приймати імпульсивних рішень. Невелика пауза або відпочинок допоможуть відновити сили та знайти правильний вихід із ситуації.

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Нагадаємо про гороскоп на 3 липня для всіх знаків зодіаку. Це день, коли слід бути дуже обережними у всьому.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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