Астрологиня назвала знаки зодіаку, які мають вроджений смак

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Доклавши зусиль, цього можна навчитися, що успішно робить багато хто з нас, а можна отримати це у спадок — від природи та батьків.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які мають вроджений смак.

Діва

Діви — до того ж це стосується не лише жінок, а й чоловіків — можуть провести пів дня, підбираючи свій образ за частинами, не нехтуючи водночас навіть найдрібнішими деталями. Вони чудово знають свої сильні та слабкі сторони і вміють підкреслити перші та приховати другі.

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Близнята

Близнята в курсі всіх модних трендів, до того ж дізнаються про них не на відповідних сайтах, а вивчаючи асортимент мас-маркетів. Водночас з усіх наявних пропозицій вони вміють безпомилково вибирати те, що підходить саме їм, і до того ж мають ідеальний та привабливий вигляд.

Скорпіон

Скорпіони використовують свій вроджений смак не стільки для того, щоб орієнтуватися в сучасних модних трендах, скільки для того, щоб створювати їх самостійно. Не можна сказати, що вони повністю ігнорують наявні тенденції, але основою їхнього образу є власні уявлення про моду.

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