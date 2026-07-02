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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які мають вроджений смак
Смак допомагає створювати образи, які дають нам можливість як справляти враження на інших людей, так і мати ідеальний вигляд у власних очах.
Доклавши зусиль, цього можна навчитися, що успішно робить багато хто з нас, а можна отримати це у спадок — від природи та батьків.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які мають вроджений смак.
Діва
Діви — до того ж це стосується не лише жінок, а й чоловіків — можуть провести пів дня, підбираючи свій образ за частинами, не нехтуючи водночас навіть найдрібнішими деталями. Вони чудово знають свої сильні та слабкі сторони і вміють підкреслити перші та приховати другі.
Близнята
Близнята в курсі всіх модних трендів, до того ж дізнаються про них не на відповідних сайтах, а вивчаючи асортимент мас-маркетів. Водночас з усіх наявних пропозицій вони вміють безпомилково вибирати те, що підходить саме їм, і до того ж мають ідеальний та привабливий вигляд.
Скорпіон
Скорпіони використовують свій вроджений смак не стільки для того, щоб орієнтуватися в сучасних модних трендах, скільки для того, щоб створювати їх самостійно. Не можна сказати, що вони повністю ігнорують наявні тенденції, але основою їхнього образу є власні уявлення про моду.
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